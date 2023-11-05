Взрывы произошли в Одессе

В украинском городе Одесса слышны звуки взрывов. Об этом пишет украинская газета «Klymenko Time» в своем Telegram-канале.

«В Одессе взрывы», — отмечается в сообщении.

В последующих публикациях издание сообщило, что к городу направляются самолеты-снаряды Shahed 136. Также была размещена видеозапись с образовавшейся после удара на земле воронкой.

Незадолго до этого взрывы прозвучали в украинских городах Херсон и Днепр. Также сообщалось, что в Одессе был зафиксирован взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.