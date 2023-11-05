Израильские военные заняли позиции на побережье Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа достигла побережья анклава и закрепилась в нем. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«В ходе наземных операций 36-я дивизия достигла позиций вдоль побережья Газа», — говорится в отчете.

Согласно информации пресс-службы, подразделение действовало в северной части сектора Газа с целью окружить силы ХАМАС в палестинском анклаве, нанести удары и уничтожить значительные центры управления и контроля, принадлежащие оппоненту.

Израильский министр Амихай Элияху ранее сказал в интервью, что использование ядерной бомбы в секторе Газа — «это одна из возможностей». Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось опровергать слова чиновника, а он сам позднее назвал их метафорой. В ХАМАС считают, что заявление Элияху «появилось не на пустом месте». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху оценил вероятность прекращения огня в Газе.