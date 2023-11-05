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В секторе Газа вновь перестали работать все теле- и интернет-коммуникации

Все теле- и интернет-коммуникации перестали работать в секторе Газе

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Hatem Ali/AP

Услуги связи и интернета снова перестали функционировать в секторе Газа. Об этом сообщает палестинская телекоммуникационная компания Paltel в соцсети X.

«Телекоммуникационные сети, включая фиксированную, сотовую связь и Интернет, столкнулись с перебоями», — говорится в публикации.

Как пояснили в компании, отключение произошло в связи с продолжающимися бомбардировками палестинского анклава.

В начале ноября Paltel уже сообщала об отключении всех теле- и интернет-коммуникаций в Газе.

В октябре высокопоставленный источник в США заявил, что Соединенные Штаты оказали давление на власти Израиля, чтобы те восстановили связь в секторе Газа. По его словам, за отключением связи стояли власти еврейского государства. Израильские власти не объяснили американской стороне, почему отключили связь в Газе перед расширением наземных операций.

Ранее в США ответили на вопрос о сроках конфликта между Израилем и Палестиной.

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