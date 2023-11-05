Зеленский расскажет Трампу, почему нельзя завершить конфликт с РФ за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытается объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, что конфликт на Украине невозможно завершить за 24 часа. Об этом сообщает ТАСС.

Я приглашаю (бывшего) президента Трампа (на Украину). Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить (бывшему) президенту Трампу, что он не сможет принести мир (на Украину)», — сказал Зеленский.

По его словам, он не знает, будет ли Трамп сокращать поддержку Украины в случае своей победы на выборах президента США.

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные обдумывают планы для того, чтобы добиться успехов в конфликте с Россией.

До этого генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что статья главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного является обращением к властям США на фоне бездействия главы государства Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой. Он отметил, что если в офисе президента Украины не слышат обращений, то должны услышать хотя бы в Белом доме.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.