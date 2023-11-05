Украина намерена изменить стратегию боевых действий против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные обдумывают планы для того, чтобы добиться успехов в конфликте с России. Об этом сообщает NBC News.

«Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвинуться вперед и неожиданно нанести удар по Российской Федерации», — сказал Зеленский.

До этого генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что статья главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного является обращением к властям США на фоне бездействия главы государства Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой. Он отметил, что если в офисе президента Украины не слышат обращений, то должны услышать хотя бы в Белом доме.

4 ноября Зеленский заявил, что не считает патовой сложившуюся ситуацию в зоне СВО. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, комментируя интервью главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

По его словам, Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас. Зеленский также отметил, что в наступательных операциях ВСУ берегут своих солдат.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.