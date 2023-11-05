В США ответили на вопрос о сроках конфликта между Израилем и Палестиной

Соединенные Штаты не берутся прогнозировать сроки завершения палестино-израильского конфликта, но считают, что положение вещей поменяется. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

«Я не хочу рассуждать на тему того, насколько мы близки или нет к концу конфликта», — сказал представитель Белого дома.

По мнению Файнера, когда бы вооруженное противостояние ни закончилось, положение вещей уже не будет прежним.

«Нужно вернуться к срочной работе по поиску решения по созданию двух государств, включающего как сектор Газа, так и Западный берег», — резюмировал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху оценил вероятность прекращения огня в Газе.