В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсон. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Другая информация не приводится. Воздушную тревогу в подконтрольных Украине районах Херсонской области не объявляли.

До этого украинская газета «Klymenko Time» сообщала, что в украинском городе Днепр слышны звуки взрывов.

Незадолго до этого взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Также сообщалось, что в Одессе был зафиксирован взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.