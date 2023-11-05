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Экс-сотрудник ЦРУ обвинил главу Пентагона во лжи по Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Остин лжет о возможностях Украины одержать победу

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Yevhen Titov/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин лжет о возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) одержать победу над российской армией. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

При этом Джонсон объяснил, почему Остин, говоря о победе Украины в конфликте, заблуждается.

»РФ проигрывает, а Украина побеждает, а тогда почему Киев просит поставить еще больше оружия, почему российские войска наступают, почему Вооруженные силы Украины не смогли прорвать ни одной линии обороны?» — задался он вопросами.

Эксперт считает, что опубликованная 30 октября статья журнала Time продемонстрировала реальную ситуацию на Украине. Джонсон указал, что даже люди, приближенные к главе Украины Владимиру Зеленскому, признают, что для военных операций у украинской армии нет достаточного количества оружия и живой силы.

«Нет слов, чтобы выразить удивление тем, как врет Остин», — заключил бывший сотрудник ЦРУ.

До этого Ллойд Остин заявлял, что Москва одержит победу в украинском конфликте, если Вашингтон откажется от военной поддержки Киева.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины оценили шансы на выделение нового пакета помощи со стороны США.

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