Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют город Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают атаковать БПЛА Энергодар, где проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции и члены их семей. Целью, в первую очередь, являются многоквартирные дома», — написал он.

По его словам, последняя атака произошла 4 ноября в 10:30 утра.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что город Энергодар в Запорожской области был атакован дронами Вооруженных сил Украины.

В конце октября постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что российские войска никогда не размещали тяжелое вооружение по типу танков и артиллерии на Запорожской АЭС, в чем могли убедиться инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотров станции.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.