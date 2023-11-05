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Постпред России обвинил ВСУ в ударах по жилым домам Энергодара

Постпред РФ в Вене Ульянов: ВСУ атакуют Энергодар БПЛА, целясь по жилым домам

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют город Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают атаковать БПЛА Энергодар, где проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции и члены их семей. Целью, в первую очередь, являются многоквартирные дома», — написал он.

По его словам, последняя атака произошла 4 ноября в 10:30 утра.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что город Энергодар в Запорожской области был атакован дронами Вооруженных сил Украины.

В конце октября постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что российские войска никогда не размещали тяжелое вооружение по типу танков и артиллерии на Запорожской АЭС, в чем могли убедиться инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотров станции.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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