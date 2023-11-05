ВСУ попытались подорвать поезд c нефтепродуктами в Крыму дронами-минами

Украинская армия предприняла попытку подорвать беспилотными летательными аппаратами железнодорожный состав с нефтепродуктами у нефтеперерабатывающего завода в крымском Джанкое, передает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили минирование беспилотниками в связи с невозможностью подобраться ближе.

«Диверсанты заранее приземлили шесть беспилотников со взрывчаткой вдоль железки — по предполагаемому пути следования состава», — говорится в публикации.

Взрывчатое устройство было переведено в режим ожидания с активацией по уровню шума, но российским специалистам удалось обнаружить и обезвредить мины.

«Шесть БПЛА-мин были заблаговременно обнаружены и обезврежены специалистами», — утверждает Mash.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Скадовск в Херсонской области, одна американская ракета попала в магазин мебели.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.