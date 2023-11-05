В армии Израиля назвали число ликвидированных высокопоставленных командиров ХАМАС

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи заявил, что более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС были ликвидированы. Его слова приводит Sky News Arabia.

«В списке лидеров всех бригад ХАМАС, которых мы ликвидировали, более 20 высокопоставленных командиров», — сказал он.

5 ноября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрезала город Газа от южной части анклава, войска рассекают сектор с нескольких направлений. На снимках, которые были сделаны в начале ноября, видны следы, которые могла оставить израильская бронетехника. На них видно, что армия Израиля вклинилась в сектор Газа на 6,5 км с северо-запада и дошла примерно до лагеря беженцев Аль-Шати. Войска, двигавшиеся с востока южнее Газы, также преодолели около 6,5 км и, таким образом, отрезали город с юга.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.