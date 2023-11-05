Военные РФ уничтожили украинский склад авиасредств поражения

Российские войска уничтожили склад авиасредств поражения, который использовали воздушные силы Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Склад уничтожен на аэродроме Днепр в Днепропетровской области, уточнило ведомство.

В Минобороны добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

5 ноября стало известно, что разведка Западной группировки войск (ЗВО) уничтожила из миномета склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), куда регулярно производился подвоз техники. Объект ликвидировали с помощью миномета калибра 120 мм.

В тот же день Минобороны рассказало об уничтожении украинской авиатехники на аэродроме Миргород. В министерстве уточнили, что авиатехника находилась на стоянках.

Накануне МО РФ сообщало, что военные поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ. Он располагался в Черниговской области.

Ранее средства ПВО России перехватили ракеты Storm Shadow и «Нептун» в зоне СВО.