В Израиле прозвучали сирены

На севере Израиля прозвучали сирены. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«На севере Израиля зазвучали сирены», — говорится в публикации.

О воздушной тревоге на севере Израиля уже сообщалось утром.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе. Позднее ЦАХАЛ начал наземную операцию в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.