ЦАХАЛ заявил, что отвечает артиллерийским огнем на удары из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила, что отвечает на обстрелы с территории Ливана северных районов страны ударами артиллерии по местам запуска снарядов.

В ЦАХАЛ отметили, что израильская сторона зафиксировала несколько запусков снарядов по району населенного пункта Авивим и огонь по району Малкии на севере Израиля.

«ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем по источникам обстрелов», — утверждается в заявлении.

До этого израильская армия заявляла, что система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила беспилотный летательный аппарат на территории Ливана.

В ЦАХАЛ также отмечали, что ранее израильская армия смогла обнаружить несколько противотанковых ракет, которые были запущены с территории Ливана в направлении израильского Авивима. Кроме того, была зафиксирована стрельба в направлении района Малкия.

До этого израильские военнослужащие сообщали, что ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, перелетевшей границу из Ливана в Израиль.

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