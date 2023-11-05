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ЦАХАЛ заявил, что отвечает артиллерийским огнем на удары из Ливана

Израиль ответил на обстрелы Ливана ударами артиллерии по местам запуска снарядов

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Israel Defense Forces/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила, что отвечает на обстрелы с территории Ливана северных районов страны ударами артиллерии по местам запуска снарядов.

В ЦАХАЛ отметили, что израильская сторона зафиксировала несколько запусков снарядов по району населенного пункта Авивим и огонь по району Малкии на севере Израиля.

«ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем по источникам обстрелов», — утверждается в заявлении.

До этого израильская армия заявляла, что система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила беспилотный летательный аппарат на территории Ливана.

В ЦАХАЛ также отмечали, что ранее израильская армия смогла обнаружить несколько противотанковых ракет, которые были запущены с территории Ливана в направлении израильского Авивима. Кроме того, была зафиксирована стрельба в направлении района Малкия.

До этого израильские военнослужащие сообщали, что ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, перелетевшей границу из Ливана в Израиль.

Ранее в США пообещали помогать Израилю, несмотря на страдания палестинцев.

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