Министерство обороны России сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск РФ на Донецком направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно сообщению МО РФ, российские войска также поразили живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка в ДНР.

В Минобороны РФ уточнили, что всего на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

До этого стало известно, что подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ на Южндонецком направлении.

4 ноября Министерство обороны России сообщало, что на Донецком направлении в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка ДНР российские войска уничтожили танк Leopard и до 140 военных ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.