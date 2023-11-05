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«Хезболла» нанесла ракетный удар по израильской казарме

«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильской казарме на границе с Ливаном

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Thaier Al-Sudani/Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о ракетном ударе по израильской казарме Авивим и военному объекту на границе с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

«В воскресенье бойцы исламского сопротивления обстреляли казарму Авивим и объект Джал ад-Дир управляемыми ракетами», — сказано в сообщении.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила беспилотник на территории Ливана. В ЦАХАЛ также указали, что израильская армия обнаружила несколько противотанковых ракет, запущенных с территории Ливана в направлении израильского Авивима.

4 ноября сообщалось, что «Хезболла» с помощью дронов-камикадзе и управляемых ракет нанесла удары по позициям израильской армии на границе с Ливаном. Уточнялось, что позиции Израиля были поражены в Эль-Абаде, Джель-эль-Аляме, Эль-Джердахе, Хадеб-эль-Бустане и Эль-Маликии.

В этот же день Армия обороны Израиля сообщала, что в ответ на обстрел из Ливана истребители ЦАХАЛ в течение часа наносили удары по объектам «Хезболлы». Кроме того, удары производились танковыми и артиллерийскими снарядами.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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