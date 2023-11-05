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Израиль сообщил о перехвате ливанского беспилотника

ЦАХАЛ: «Железный купол» перехватил беспилотник в глубине Ливана

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Global Look Press

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила беспилотник на территории Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад был замечен беспилотный самолет, приближающийся из глубины территории Ливана к территории Государства Израиль. Самолет отслеживался системами обнаружения и управления и был успешно перехвачен в глубине Ливана истребителями системы ПВО», — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ также указали, что ранее 5 ноября израильская армия обнаружила несколько противотанковых ракет, запущенных с территории Ливана в направлении израильского Авивима. Кроме того, была зафиксирована стрельба в направлении района Малкия.

До этого израильские военные сообщали, что ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, перелетевшей границу из Ливана в Израиль.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана писала, что ливанское движение «Хезболла» может вмешаться в противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС на Ближнем Востоке. По информации издания, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.

Ранее в США пообещали помогать Израилю, несмотря на страдания палестинцев.

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