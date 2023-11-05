Израильские военные назвали число задержанных палестинцев с 7 октября

Израильские военные с 7 октября задержали 1 350 палестинцев, среди них 850 участников ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«К настоящему моменту с начала войны... было арестовано более 1350 разыскиваемых лиц, более 850 из которых связаны с террористической организацией ХАМАС», — говорится в сообщении.

5 ноября стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рамалле. Аббас подчеркнул Блинкену необходимость разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.