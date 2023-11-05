Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области слышны взрывы

ТСН: в Харьковской области произошли взрывы

close
100%
Global Look Press

В Харьковской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Какая-либо дополнительная информация пока не приводятся.

По данным официального ресурса по оповещению граждан, в 10:49 по местному времени (11:49 мск) в области объявили воздушную тревогу.

4 ноября украинская газета «Общественное» сообщала, что в украинском городе Днепр слышны звуки взрывов. 4 ноября воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий