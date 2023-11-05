В Курской области село осталось без света в результате обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные атаковали село Гуево Суджанского района, возникли проблемы с электричеством. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — уточнил глава региона.

По словам Старовойта, в настоящий момент населенный пункт без света, недоступна мобильная связь.

«Аварийные бригады начали восстановительные работы. В одном из домов осколками выбиты окна», — добавил курский губернатор.

Также Старовойт пообещал, что власти помогут жителю, чей дом пострадал из-за обстрела украинской стороны.

До этого Старовойт заявлял, что курская деревня Городище подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Тогда удалось обойтись без перебоев с газоснабжением и подачей воды в здания.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.