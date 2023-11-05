На Украине начали проверку после гибели военных на награждении

Министерство обороны Украины заявило о гибели военных 128-й бригады при ударе на Запорожском направлении, погибли 20 бойцов. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил соболезнования, пообещав установить обстоятельства произошедшего.

По месту дислокации бригады 3 ноября был нанесен ракетный удар.

«Украинская правда» со ссылкой на сведения МВД уточняет, что атака произошла во время вручения наград военнослужащим в одном из прифронтовых запорожских сел.

В Минобороны РФ многократно обращали внимание, что удары наносятся российскими ВСУ исключительно по военным объектам и связанным с ними инфраструктуре.

До этого в Politico сообщали, что Украина впервые применила для удара по целям РФ ракеты США ATACMS. Стало известно об этом в октябре.

Также российские войска ударяли по четырем бригадам ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.