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Армия Израиля сообщила о перехвате воздушной цели, запущенной из Ливана

ЦАХАЛ: ракета-перехватчик запущена в сторону цели, перелетевшей границу Ливана

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Amir Cohen/Reuters

Израильская ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, перелетевшей границу из Ливана в Израиль. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После активации тревоги в районе населенного пункта Матат Шугар [ЦАХАЛ] перехватил подозрительную цель, которая перелетела с территории Ливана на территорию Израиля», — сказано в сообщении.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что северная граница страны хорошо подготовлена к обороне и нападению, израильские военные готовы нанести точные удары по источникам обстрела со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана также писала, что «Хезболла» может вмешаться в противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС на Ближнем Востоке. По информации издания, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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