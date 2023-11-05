Армия Израиля отрезала город Газа от южной части сектора

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрезала город Газа от южной части анклава, войска рассекают сектор с нескольких направлений. Об этом сообщает The Washington Post после изучения спутниковых снимков, сделанных Planet Labs.

На снимках, которые были сделаны в начале ноября, видны следы, которые могла оставить израильская бронетехника. На них видно, что армия Израиля вклинилась в сектор Газа на 6,5 км с северо-запада и дошла примерно до лагеря беженцев Аль-Шати. Войска, двигавшиеся с востока южнее Газы, также преодолели около 6,5 км и, таким образом, отрезали город с юга.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате важного опорного пункта бойцов палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. По данным издания, солдаты бригады «Гивати» установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования, содержащих в том числе и личные данные действующих командиров ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.