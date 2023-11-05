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ЦАХАЛ назвал число атакованных целей в Газе с начала наземной операции

ЦАХАЛ атаковал более 2500 целей с начала наземной операции в секторе Газа

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Lisi Niesner/Reuters

С начала наземной операции в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала более 2500 целей. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы в Telegram-канале.

«Силы ЦАХАЛ продолжают уничтожать террористов в очных боях и направлять авиацию на уничтожение террористической инфраструктуры, складов оружия, наблюдательных пунктов и оперативных штабов... ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильский самолет атаковал объекты ХАМАС, включающие оперативный штаб, наблюдательные пункты и другую инфраструктуру.

«В результате совместных действий сухопутных и воздушных сил в секторе Газа к настоящему времени атаковано более 2500 объектов», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

4 ноября сообщалось, что Армия обороны Израиля ночью провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений. До этого Армия обороны Израиля заявила об ударе по машине скорой помощи бойцов ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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