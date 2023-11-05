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Стала известна судьба уволенного командующего силами спецопераций ВСУ

МО Украины: экс-командующего ССО Хоренко переведут на другое направление

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Gleb Garanich/Reuters

Бывшего командующего силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майора Виктора Хоренко отправят на другое направление. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передает Klymenko Time.

Также он отметил, что Хоренко нужен ВСУ и снятие его с должности было принято согласно его представлению.

4 ноября бывший командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что не понимает причин, по которым украинский президент Владимир Зеленский снял его с должности. Как отметил генерал-майор, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный тоже не смог разъяснить ему причины увольнения. Хоренко отмечал, что о своем увольнении узнал из средств массовой информации.

3 ноября стало известно, что новым командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины стал полковник Сергей Лупанчук.

Ранее Хоренко сообщал о сложной обстановке в Бахмуте (Артемовске).

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