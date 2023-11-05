В ДНР заявили о новом обстреле со стороны украинских военных

Военные Вооруженных сил Украины выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:40 – населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — уточнили в СЦКК.

Артиллерия калибра 155 мм используется странами Североатлантического альянса. Украинские ВС неоднократно получали себе в распоряжение от Соединенных Штатов дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров.

До этого в Минобороны России заявили, что ВС РФ уничтожили чешскую гаубицу Dana ВСУ дроном-камикадзе.

Также в конце сентября стало известно, что ВСУ хаотично наносили удары по Лисичанску и его окрестностям из гаубиц. Информацию подтверждал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.