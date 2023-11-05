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В США заявили об угрозе американским военным базам от российских истребителей

MWM: военные базы США оказались в зоне поражения российских Су‑57

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия поставила под удар военные базы США на острове Гуам и на Гавайях, оснастив истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России в октябре 2023 года получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 километров», — сказано в публикации.

Согласно материалу издания, первое боевое подразделение Су-57 будет базироваться на Дальнем Востоке, а их ключевой потенциальной целью станут военные объекты США на Гуаме и Гавайях.

В статье отмечается, что российские базы на Дальнем Востоке позволят дислоцировать Су-57 в радиусе действия, позволяющем нанести удар по Гуаму без дозаправки, а их размещение ближе к мысу Дежнева на Чукотке поставит под удар объекты на Гавайских островах. Автор издания также предупреждает о возможной угрозе для военных и промышленных объектов континентальной части США.

До этого MWM писал, что оснащенный новой ракетой большой дальности российский истребитель пятого поколения Су-57 фактически сможет выполнять функции стратегического бомбардировщика.

28 сентября завод им. Гагарина передал Воздушно-космическим силам РФ новые серийные истребители Су-57 и Су-35С. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, авиастроительные предприятия России «набирают хороший темп производства», и войска получат технику следующей очереди до конца года. Оба самолета используют в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, какие технологии применялись при разработке новой ракеты для Су-57.

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