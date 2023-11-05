В ЦАХАЛ сообищили, что достигли первых тоннелей ХАМАС на севере Газы

Военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигли подземных тоннелей ХАМАС в северной части Газы. Об этом сообщают представители ЦАХАЛ в социальных сетях.

«В то время как ХАМАС препятствует перемещению гражданских лиц в безопасное место на юге Газы, ХАМАС скрывается в сложной сети террористических тоннелей. Войска Армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа [в тоннели] в ходе оперативной деятельности на севере Газы», — указано в сообщении ЦАХАЛ в аккаунте в X.

В израильской армии объявили о крупномасштабной операции по уничтожению обнаруженных тоннелей силами инженерных войск — на данный момент утверждается, что были взорваны сотни из них.

До этого стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешит эвакуацию мирного населения сектора Газа с севера на юг от Вади-Газа, открыв гуманитарные коридоры на протяжении трех часов в воскресенье, 5 ноября.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.