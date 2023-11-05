Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦАХАЛ сообищили, что достигли первых тоннелей ХАМАС на севере Газы

Военнослужащие ЦАХАЛ достигли подземный тоннелей ХАМАС в северной части Газы

close
100%
Армия обороны Израиля

Военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигли подземных тоннелей ХАМАС в северной части Газы. Об этом сообщают представители ЦАХАЛ в социальных сетях.

«В то время как ХАМАС препятствует перемещению гражданских лиц в безопасное место на юге Газы, ХАМАС скрывается в сложной сети террористических тоннелей. Войска Армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа [в тоннели] в ходе оперативной деятельности на севере Газы», — указано в сообщении ЦАХАЛ в аккаунте в X.

В израильской армии объявили о крупномасштабной операции по уничтожению обнаруженных тоннелей силами инженерных войск — на данный момент утверждается, что были взорваны сотни из них.

До этого стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешит эвакуацию мирного населения сектора Газа с севера на юг от Вади-Газа, открыв гуманитарные коридоры на протяжении трех часов в воскресенье, 5 ноября.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий