Разведывательная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ России уничтожила военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино Запорожской области, передает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, бойцы ВСУ пытались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать позиции российских военных.

По информации министерства, сначала по опорному пункту было нанесено огневое поражение ствольной артиллерией. Затем разведчики ВДВ скрытно приблизились к опорному пункту, где укрылись украинские военнослужащие, и с нескольких направлений атаковали бойцов ВСУ, после чего зачистили занятый опорник. В результате подразделения ВДВ закрепились на позициях ВСУ. Они также взяли трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.

5 ноября глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником, отметив, что разведка эффективно действует в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

До этого разведчик первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск РФ заявил, что украинское командование использует рядовой состав Вооруженных сил Украины в качестве приманки для выявления российских снайперов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.