Бойцы ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой

Бойцы российской группировки войск «Юг» сорвали попытку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировать для ремонта немецкий танк Leopard, подбитый под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в группировке.

По информации агентства, цель была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет», после того как разведка зафиксировала попытки оттянуть эту боевую машину с поля боя.

Как рассказал источник, бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады подожгли Leopard, экипаж покинул танк. Украинская техника направилась в сторону танка, чтобы забрать его.

«Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект. — «Газета.Ru»), но получилось только прожечь башню», — заявил источник.

По его словам, в любом случае теперь этот подбитый танк вряд ли ремонтопригоден.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

30 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала лета нынешнего года потеряли свыше 90 тысяч военных, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом, как подчеркнул он, ВСУ так и не достигли никаких значимых успехов на фронте.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.