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Бойцы ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой

РИА Новости: военные РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard у Авдеевки

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Martin Meissner/AP

Бойцы российской группировки войск «Юг» сорвали попытку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировать для ремонта немецкий танк Leopard, подбитый под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в группировке.

По информации агентства, цель была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет», после того как разведка зафиксировала попытки оттянуть эту боевую машину с поля боя.

Как рассказал источник, бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады подожгли Leopard, экипаж покинул танк. Украинская техника направилась в сторону танка, чтобы забрать его.

«Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект. — «Газета.Ru»), но получилось только прожечь башню», — заявил источник.

По его словам, в любом случае теперь этот подбитый танк вряд ли ремонтопригоден.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

30 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала лета нынешнего года потеряли свыше 90 тысяч военных, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом, как подчеркнул он, ВСУ так и не достигли никаких значимых успехов на фронте.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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