Подразделение 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено во время награждения личного состава в прифронтовом селе Заречное Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«По одним данным удар нанесен ОТРК «Искандер-М», по другим — авиационной ракетой Х-59», — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала, ракетным ударом были ликвидированы «десятки» украинских военных.

Как говорится в другой публикации этого Telegram-канала, в произошедшем винят офицера ВСУ, зачем-то собравшего в этом селе много солдат в одном месте на построение для «торжественного награждения личного состава».

30 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала лета нынешнего года потеряли свыше 90 тысяч военных, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом, как подчеркнул он, ВСУ так и не достигли никаких значимых успехов на фронте.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.