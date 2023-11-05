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Стало известно об уничтожении подразделения ВСУ во время награждения личного состава

«РВ»: подразделение бригады ВСУ уничтожено во время награждения личного состава

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Gleb Garanich/Reuters

Подразделение 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено во время награждения личного состава в прифронтовом селе Заречное Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«По одним данным удар нанесен ОТРК «Искандер-М», по другим — авиационной ракетой Х-59», — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала, ракетным ударом были ликвидированы «десятки» украинских военных.

Как говорится в другой публикации этого Telegram-канала, в произошедшем винят офицера ВСУ, зачем-то собравшего в этом селе много солдат в одном месте на построение для «торжественного награждения личного состава».

30 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала лета нынешнего года потеряли свыше 90 тысяч военных, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом, как подчеркнул он, ВСУ так и не достигли никаких значимых успехов на фронте.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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