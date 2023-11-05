В Газе заявили о гибели более 50 человек в лагере беженцев после удара ЦАХАЛ

Более 50 человек стали жертвами удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

«Пятьдесят один гражданин погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации оккупанта в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази в центральной части сектора Газа», — сообщили в агентстве.

Часть территории сектора Газа занята лагерями беженцев — здесь проживают палестинцы, бежавшие с территорий, подконтрольных Израилю.

До этого военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС сообщило, что 60 захваченных в плен израильтян погибли в результате ударов израильской армии по сектору Газа.

В сообщении движения также указано, что шансы вытащить возможных выживших минимальны из-за продолжающихся обстрелов и бомбардировок со стороны Израиля. Всего, по данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа находится до 240 захваченных в заложники израильских и иностранных граждан.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.