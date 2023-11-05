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В Израиле сообщили о запуске ракет из Ливана

ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ливана

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске противотанковых ракет со стороны Ливана. Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.

«Некоторое время назад был осуществлен запуск противотанковых ракет в направлении населенного пункта Метула в северной части Израиля. Сообщения о пострадавших не поступали», — заявили в ЦАХАЛ.

Также несколько запусков противотанковых ракет были зафиксированы вечером в субботу, 4 ноября. Ракеты не упали на территории Израиля. В ответ на атаки, ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре ливанского шиитского движение «Хезболла».

До этого шиитская партия «Хезболла» выпустила по Израилю мощную ракету, которую раньше не использовали.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в ответ на обстрел из Ливана истребители ЦАХАЛ в течение последнего часа наносили удары по объектам «Хезболлы». Кроме того, удары производились танковыми и артиллерийскими снарядами.

Ранее генсек «Хезболлы» объяснил значимость возможной победы ХАМАС и Газы.

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