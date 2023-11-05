Полиция ФРГ сообщила о контакте с вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга

Немецкая полиция сообщила об одном ребенке-заложнике у вооруженном мужчины в аэропорту Гамбурга — сам нарушитель вышел на связь с правоохранителями. Об этом сообщает газета Bild.

«В машине: отец со своим ребенком четырех лет <...> В полиции заявляют, что сейчас находятся в контакте с вооруженным мужчиной», — сообщает издание.

Ворвавшийся на летное поле мужчина до этого бросил две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего в районе стоянки самолетов заметили возгорание.

До этого сообщалось о двух заложниках-детях, которые находятся в машине вооруженного мужчины, который прорвался в аэропорт Гамбурга.

Известно, что прорвавшийся на площадку для обслуживания самолетов мужчина уже несколько раз открывал огонь и устроил несколько поджогов.

К месту происшествия массового прибывают машины полиции и скорой помощи.

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