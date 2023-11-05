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Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО

Шойгу заявил, что разведка эффективно действует в ходе спецоперации

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Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником, отметив, что разведка эффективно действует в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его поздравление опубликовано в Telegram-канале министерства.

По словам министра, военные разведчики, «находясь на переднем крае борьбы с противником, «всегда честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны».

«Сегодня, следуя легендарным традициям своих предшественников, личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в поздравлении Шойгу.

Он также выразил особую благодарность ветеранам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением военных.

3 ноября сообщалось, что Шойгу вручил награды трем Героям России, которые смогли в ходе специальной военной операции уничтожить 32 танка.

До этого Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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Операция на Украине
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