Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником, отметив, что разведка эффективно действует в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его поздравление опубликовано в Telegram-канале министерства.

По словам министра, военные разведчики, «находясь на переднем крае борьбы с противником, «всегда честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны».

«Сегодня, следуя легендарным традициям своих предшественников, личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в поздравлении Шойгу.

Он также выразил особую благодарность ветеранам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением военных.

3 ноября сообщалось, что Шойгу вручил награды трем Героям России, которые смогли в ходе специальной военной операции уничтожить 32 танка.

До этого Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.