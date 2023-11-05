Минобороны РФ сообщило об ударе 15 ракетами по судостроительному заводу в Керчи

В министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы обороны (ВСУ) нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б. Е. Бутомы в городе Керчи, передает РИА Новости.

По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 крылатых ракет.

Как заявили в Минобороны, в результате попадания крылатой ракеты ВСУ получил повреждения корабль, находившийся на заводе.

Накануне стало известно, силы ПВО сбили ракеты недалеко от завода им. Б. Е. Бутомы в Керчи. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Судостроительный завод «Залив» имени Б. Е. Бутомы — один из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе, градообразующее предприятие в Керчи. Завод имеет две технологические линии постройки судов.

3 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по зданию социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. Украинские военные обстреляли территорию шестью американскими ракетами, отметил он.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.