В ХАМАС сообщили о гибели пленных из-за обстрела со стороны Израиля

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС сообщило, что 60 захваченных в плен израильтян погибли в результате ударов израильской армии по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей движения.

«С 7 октября и по настоящий момент сионистские обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками. Похоже, мы не сможем добраться до них из-за того, что продолжается ужасная агрессия против Газы», — заявили в ХАМАС.

Всего, по данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа находится до 240 захваченных в заложники израильских и иностранных граждан.

До этого палестинское движение ХАМАС договорилось вывезти раненых из сектора Газа через КПП «Рафах», который находится на границе с Египтом, в обмен на эвакуацию иностранцев из палестинского анклава, однако соглашение сорвалось.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».