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Авианосец Dwight Eisenhower прибыл на Ближний Восток

СЕНТКОМ: авианосец США Dwight Eisenhower прибыл на Ближний Восток

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Kaleb J. Sarten/U.S. Navy

Авианосец Dwight Eisenhower прибыл в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) американских войск на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командования, опубликованное в социальной сети X.

«Ударная группа авианосца Dwight Eisenhower прибыла на Ближний Восток в зону ответственности СЕНТКОМ в рамках усиления регионального присутствия», — сказано в сообщении.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорил, что США отправят еще 300 военных в зону ответственности Центрального командования американской армии на Ближний Восток.

До этого издание Stars and Stripes со ссылкой на очевидцев и аналитиков сообщало, что американский авианосец Dwight Eisenhower был замечен наблюдателями за судами и аналитиками разведки в Средиземном море после прохождения Гибралтарского пролива по пути на Ближний Восток.

24 октября Центральное командование Соединенных Штатов заявляло, что эскадрилья истребителей четвертого поколения F-16 усилила военное присутствие США в регионе конфликта Израиля и Палестины.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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