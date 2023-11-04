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«Хезболла» впервые выпустила по Израилю мощную ракету

Reuters: «Хезболла» впервые выпустила по Израилю мощную ракету

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Amir Cohen/Reuters

Шиитская партия «Хезболла» выпустила по Израилю мощную ракету, которую раньше не использовали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Удар нанесли по позиции израильской армии на границе неподалеку от ливанских населенных пунктов Айта аль-Шааб и Рмейш. Это деревни на юге Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в ответ на обстрел из Ливана истребители ЦАХАЛ в течение последнего часа наносили удары по объектам «Хезболлы». Кроме того, удары производились танковыми и артиллерийскими снарядами.

До этого генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла порекомендовал арабским и исламским странам прекратить дипломатические отношения с Израилем и перестать экспортировать туда нефть и газ.

Ранее генсек «Хезболлы» объяснил значимость возможной победы ХАМАС и Газы.

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