Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС России отразили удар ВСУ по Мелитополю

ТАСС: российские системы ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю

close
100%
Shutterstock

Украинские воздушные цели успешно сбиты средствами российской противовоздушной обороны во время празднования Дня народного единства в Мелитополе. Об этом заявили в оперативных службах, передает ТАСС.

«В День народного единства боевики украинского режима пытались нанести удары по Мелитополю. В тот момент, когда вся область праздновала и гуляла, над городом воинской славы средствами ПВО были сбиты воздушные цели противника. По имеющейся информации, никто не пострадал», — сказано в сообщении.

4 ноября в Министерстве обороны России заявляли, что российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили девять реактивных снарядов HIMARS. Также было сбито 43 украинских беспилотника.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что российские зенитчики отразили массированное ракетное нападение со стороны Вооруженных сил Украины на южные регионы России. По его словам, большинство ракет уничтожены в воздухе. При этом два снаряда сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.

31 октября Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России сбили две противокорабельные ракеты «Нептун». Также были перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий