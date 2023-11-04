ВС России отразили удар ВСУ по Мелитополю

Украинские воздушные цели успешно сбиты средствами российской противовоздушной обороны во время празднования Дня народного единства в Мелитополе. Об этом заявили в оперативных службах, передает ТАСС.

«В День народного единства боевики украинского режима пытались нанести удары по Мелитополю. В тот момент, когда вся область праздновала и гуляла, над городом воинской славы средствами ПВО были сбиты воздушные цели противника. По имеющейся информации, никто не пострадал», — сказано в сообщении.

4 ноября в Министерстве обороны России заявляли, что российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили девять реактивных снарядов HIMARS. Также было сбито 43 украинских беспилотника.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что российские зенитчики отразили массированное ракетное нападение со стороны Вооруженных сил Украины на южные регионы России. По его словам, большинство ракет уничтожены в воздухе. При этом два снаряда сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.

31 октября Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России сбили две противокорабельные ракеты «Нептун». Также были перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.