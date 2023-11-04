ХАМАС сообщил о пуске ракеты в направлении израильского Эйлата

Военное крыло ХАМАС — «Бригады «Аль-Кассам» — заявило о запуске ракеты в сторону израильского города Эйлат, который находится на побережье Красного моря. Об этом сообщается в Telegram-канале палестинского движения.

«Бригады «Аль-Кассам» выпустили по Эйлату ракету Ayyash-250 в ответ на резню мирных жителей», — сказано в сообщении.

4 ноября арабский телеканал Al Jazeera сообщал, что Воздушные силы Израиля нанесли бомбовый удар по школе БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) на севере Газы, где находятся мирные граждане.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.