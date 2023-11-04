В Днепре прогремели взрывы

В украинском городе Днепр слышны звуки взрывов. Об этом сообщает украинская газета «Общественное» в Telegram-канале.

Иных подробностей не приводится. Официальных комментариев со стороны местной администрации пока не поступало.

Незадолго до этого в городе Миргород Полтавской области Украины были слышны звуки взрывов.

4 ноября воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.