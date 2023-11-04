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В США рассказали, чем бы обернулось прекращение огня в Газе для Израиля

Блинкен: прекращение огня в Газе привело бы к перегруппировке ХАМАС

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Jonathan Ernst/Pool TPX IMAGES OF THE DAY/Reuters

Прекращение огня в секторе Газа привело бы к перегруппировке сил палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции со своими коллегами из Египта и Иордании, передает ТАСС.

Блинкена спросили, как администрация Соединенных Штатов реагирует на призывы союзников поддержать идею режима прекращения огня в Газе.

«Считаем, что прекращение огня предоставит ХАМАС возможность перегруппироваться и сделать то, что оно совершило 7 октября», — сказал он.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис ранее выступил против полного прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, но отметил необходимость гуманитарных пауз для оказания помощи жителям анклава.

До этого телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщал, что в Вашингтоне в ближайшие дни ожидают нового этапа в войне Израиля с движением ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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