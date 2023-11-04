Экс-командующий силами спецопераций ВСУ заявил о непонимании причин увольнения

Бывший командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что не понимает причин, по которым украинский президент Владимир Зеленский снял его с должности. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

«Причины <...> не знаю. Не понимаю, что произошло», — утверждает экс-военный.

Как отметил генерал-майор, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный тоже не смог разъяснить ему причины увольнения.

Хоренко добавил, что о своем увольнении узнал из СМИ. При этом он отказался рассказать, были ли у него конфликты с Офисом президента или с кем-то из-представителей командования.

Накануне Зеленский подписал указ о том, что полковник Сергей Лупанчук назначен новым командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

3 октября газета Politico писала, что высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что конфликт с Российской Федерацией зашел в тупик, спровоцировали дебаты в американском конгрессе на тему того, стоит ли вообще продолжать поддержку украинской армии.

Ранее Хоренко сообщал о сложной обстановке в Бахмуте (Артемовске).