Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-командующий силами спецопераций ВСУ заявил о непонимании причин увольнения

Бывший командующий Силами спецопераций ВСУ Хоренко узнал об отставке из СМИ

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Бывший командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что не понимает причин, по которым украинский президент Владимир Зеленский снял его с должности. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

«Причины <...> не знаю. Не понимаю, что произошло», — утверждает экс-военный.

Как отметил генерал-майор, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный тоже не смог разъяснить ему причины увольнения.

Хоренко добавил, что о своем увольнении узнал из СМИ. При этом он отказался рассказать, были ли у него конфликты с Офисом президента или с кем-то из-представителей командования.

Накануне Зеленский подписал указ о том, что полковник Сергей Лупанчук назначен новым командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

3 октября газета Politico писала, что высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что конфликт с Российской Федерацией зашел в тупик, спровоцировали дебаты в американском конгрессе на тему того, стоит ли вообще продолжать поддержку украинской армии.

Ранее Хоренко сообщал о сложной обстановке в Бахмуте (Артемовске).

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий