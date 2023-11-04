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Экс-дипломат США предрек Украине потерю выхода к Черному морю

Экс-дипломат Фриман: ВС РФ возьмут Одессу и лишат Украину выхода к Черному морю

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Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы России способны лишить Украину выхода к Черному морю, если конфликт будет продолжаться. Об этом заявил экс-дипломат США Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, <…> что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю», — приводит РИА Новости слова Фримана.

Он отметил, что украинские войска и так уже лишились большого числа солдат, а потеря Одессы и вовсе станет губительной для Украины как государства.

Бывший дипломат также считает, что спровоцированный между Россией и Украиной конфликт стал для Запада ошибкой. Во-первых, РФ в результате боевых действий стала только сильнее, а во-вторых, Москва знает, как нейтрализовать вооружение стран НАТО.

Накануне экс-разведчик США Скотт Риттер напомнил, что в настоящее время идут бои в Харьковской области. Он назвал это «началом нового раунда освобождения» территорий. По мнению эксперта, российские войска возьмут Харьков, пойдут дальше и возьмут Днепр (ранее известный как Днепропетровск), Николаев и Одессу.

До этого экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что российские войска могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это уже возможно примерно через месяц. По его словам, в итоге американскому президенту придется признать свою ошибку, ведь он утверждал, что Москва якобы проигрывает в конфликте на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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