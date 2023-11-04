В Израиле заявили, что атака на ХАМАС идет по плану

Атака израильской армии на радикалов движения ХАМАС в секторе Газа носит «систематический характер» и продвигается по плану. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант в сообщении, которое распространила пресс-служба министерства обороны Израиля, передает ТАСС.

«Наша атака на террористов ХАМАС носит систематический характер, мы расширяем наши достижения. Войска продолжают продвигаться по плану и наносят удары по врагу со всей силой», — сказал он.

4 ноября Армия обороны Израиля сообщала о захвате важного опорного пункта боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.

До этого ЦАХАЛ нанес удар по зданию школы в секторе Газа, в котором находился приют для беженцев.

Накануне израильские военные поразили машину скорой помощи. В пресс-службе ЦАХАЛ отмечали, что автомобиль якобы использовался палестинским исламистским движением ХАМАС. В результате удара израильской стороной движение потеряло несколько бойцов.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.