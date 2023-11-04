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Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard и боевых бронированных машин ВСУ

Минобороны заявило, что войска РФ уничтожили танк Leopard и до 140 военных ВСУ

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Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Министерство обороны России в своей сводке рассказало о потерях Вооруженных сил Украины в ходе боев на Донецком направлении.

Как заявили в ведомстве, в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка ДНР подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ.

«Потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины, три автомобиля», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили РСЗО «Ураган», две РСЗО «Град», две гаубицы «МСТА-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и другую боевую технику украинской армии.

4 ноября сообщалось, что российские разведчики сорвали попытку ВСУ подвезти боеприпасы к позициям у города Купянск в Харьковской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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