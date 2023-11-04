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Путин обещал ввести особый порядок закупок для медиков в зоне военной операции

Путин пообещал активистам ускорить закупки для медиков в зоне военной операции

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проработает вопрос о введении особого порядка закупок для нужд медиков, которые работают в зоне военной операции. Об этом сообщила участница «Народного фронта «За Россию» Анна Таран, которая принимала участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве, передает РИА Новости.

Во время церемонии Путин кратко пообщался с участниками, и Таран рассказала ему о работе организации, пишет агентство.

Участница «фронта» заявила, что движение недавно начало работать с главным военным медицинским управлением Минобороны РФ. Ведомство обрабатывает заявки и покрывает все нужды, а движение помогает с покупками скотча, фонариков и других подобных вещей, которые «очень нужны медикам на передовой, но у них нет разрешительного удостоверения».

«Сейчас президент сказал, что попробует ускорить этот процесс.… Введет особый порядок закупок для нужд медиков в зоне СВО», — заявила она.

3 ноября Путин попросил членов Общественной палаты РФ быть аккуратными и осторожными в ходе поездок в зону военной операции или на близкие к ней территории.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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