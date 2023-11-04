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В Совете безопасности рассказали об успехах России в ракетно-ядерном оружии

Патрушев: Россия впервые опередила конкурентов в сфере ядерного оружия

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Впервые за все время существования ракетно-ядерного оружия РФ смогла опередить конкурентов в данной сфере. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

В субботу, 4 ноября, он выступил во время лектория общества «Знание» на форуме-выставке »Россия».

По его словам, реализация Стратегии национальной безопасности России способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе. Также, как заметил Патрушев, удалось нарастить экономический, политический и военный потенциалы страны.

Патрушев подчеркнул, что в первый раз за всю историю существования ракетно-ядерного оружия РФ удалось опередить конкурентов в данной сфере. Таким образом Россия стала обладателем уникальных стратегических вооружений, добавил он.

В сентябре Патрушев сообщал, что РФ приветствовала отказ Египта от предоставления вооружения Украине. Россия поддерживает позицию Египта и ряда других африканских стран о посредничестве в урегулировании украинского кризиса, уточнял он.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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