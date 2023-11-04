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ВС России нанесли поражение украинским военным на Днепре

ТАСС: ВС России уничтожили скопления ВСУ у островов Мелкий и Крынок на Днепре

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Евгений Биятов/РИА Новости

Соединения группировки войск «Днепр» ликвидировали два скопления Вооруженных сил Украины в районе островов на Днепре, заявил представитель оперативных служб Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, украинские бойцы потеряли свыше 20 военных.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Понятовка», — уточнил источник в экстренной службе.

Уточняется, что ВСУ понесли потери в районе острова Мелкий и Крынок.

Также известно, что в островной зоне ликвидирована позиция украинских войск, на Каховском направлении — пункт временной дислокации военнослужащих Украины.

До этого Вооруженные силы России получили гранатометы ГМ-94 и пистолеты-пулеметы ПП-2000. Перед отправкой оружия в войска специалисты протестировали его и подкорректировали прицельные системы.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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Операция на Украине
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